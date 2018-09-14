عدسة مصراوي | الزمالك يتألق.. والسويد تستعد لمهرجان مالمو بالقاهرة

تصوير- روجيه أنيس وعلاء أحمد ومحمود عبدالناصر:

رصدت عدسة "مصراوي"، الخميس، عددًا مختلفًا من الفعاليات على مدار اليوم، كان أبرزها المؤتمر الصحفي الذي نظمته سفارة السويد بالقاهرة استعدادًا لفعاليات الدورة الثامنة من مهرجان مالمو للسينما العربية في الفترة من 5-9 أكتوبر. فضلًا عن مباراة الزمالك وطلائع الجيش التي تصدر فيها "الأبيض" الدوري المصري الممتاز. وتغطية مؤتمر اتحاد الناشرين المصريين الذي كشف النقاب عن آلاف النسخ المزورة من الكُتب.