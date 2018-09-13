"أبو شقة": لا توجد أزمة داخل "الوفد".. و"لاخاب من استشار"

كتبت- هند الشامي:

قال المستشار بهاء الدين أبوشقة رئيس حزب الوفد، إنه لا توجد أي أزمة داخل الحزب، وأن كل ما يحدث خلافات في وجهات النظر، مضيفًا: "لسنا أمام أزمة كما حاول البعض أن يصدرها، وما يحدث أمر عادي في الأحزاب السياسية، وأن تصدير هذا الخلاف على أنه أزمة أمر غيرحقيقي ولا يمت للواقع والحقيقة بأية صلة".

وأكد رئيس "الوفد"، خلال اجتماع اليوم بالحزب: "قرارات المجلس الاستشاري للحزب محل تقدير والجميع يقدر ويثمن دور المكتب الاستشاري، لأن به قامات كبيرة في استطاعتها أن تدير دولة"، متابعًا: "لابد أن نضع في الاعتبار كل ما يشير به، وهذه قيمة حزب الوفد الليبرالي الذي لايمتلك فيه رئيس الحزب أو أي مؤسسة داخل الحزب إلا أن يكون قرارًا مدروساً ودائما نستنير برأي المجلس الاستشاري حتى نكون أمام مسيرة حزبية حقيقية".

وأوضح "أبوشقة"، أن المجلس الاستشاري يُصدر قرارات متأنية ومدروسة، واصفًا هيئته الاستشارية بما تحتويه من قيادات وأصحاب فكر بـ"الفخر" الذي لا يوجد في أي حزب، مختتمًا حديثه بالقول: "رأي المجلس يوضع في الحسبان ويكون تحت بصر الهيئة العليا والمجلس التنفيذي، وأنا شخصيًا أؤمن بأنه لاخاب من استشار".

وكان ياسر الهضيبي، المتحدث الإعلامي لـ"الوفد"، قال إن المجلس الاستشاري للحزب، اتفق في اجتماعه اليوم على تأييد قرارات المستشار بهاء أبو شقة وتجديد الثقة به كرئيسًا للحزب.

وكان المجلس الاستشاري برئاسة عمرو موسى، وحضور بهاء الدين أبو شقة رئيس الحزب، والدكتورهاني سري الدين السكرتيرالعام للحزب وبقية أعضاء المجلس الاستشاري، عقد اجتماعًا اليوم الخميس.

وأضاف "الهضيبي"، في بيان له: "المجلس الاستشاري قرر الاستمرار في التشاور مع رئيس الحزب وقياداته ومتابعة الموقف، مع إجراء الاتصالات اللازمة حفاظًا على النظام الحزبي، وعلى اسم الحزب العريق، وتضامنه وحركته السياسية، ودعوة الجميع لتجنب الإثارة، وأن يكون لقاء وتواصل الوفديين في إطارالأخوة والتضامن الوفدي".

ودعا المجلس لاجتماع أعضاء المكتب التنفيذي لمناقشة الظروف الحالية، ودعم حركة الحزب سياسيًا والبعد عن الشقاق، وتأييد القرارات التي أصدرها مؤخراً رئيس الحزب، الذي قدموا له كل الدعم والثقة في شخصة ودعم حركته في قيادة الحزب والترحيب بقرار عودة المفصولين إلى الحزب واعتبار رئيسه قيادة يحترمها الجميع كوالد للوفديين جميعًا.

وتابع المجلس: "سيتم العمل على ارتفاع مستوى المناقشة واحترام الاختلاف في الرأي"، حيث تم تكليف السكرتيرالعام للحزب ومحمود أباظة، الرئيس الأسبق بالاتصال بالأطراف الوفدية المختلفة واعتبار المجلس الاستشاري منعقدًا انعقادًا مستمرًا لمتابعة الأنشطة والظروف القائمة.

كما دعا المجلس، الهيئة البرلمانية للحزب بضرورة الالتزام الحزبي وتدارس مشروعات القوانين المستمرة مع تقديمها باسم الحزب من داخل أجهزته مثل الهيئة البرلمانية طبقا للائحتين لائحة الحزب والبرلمان.

يشار إلى أن قرر حزب الوفد بوقف النائب محمد فؤاد وتجميد عضويته أثار جدلًا واسعًا في الأوساط الوفدية، وانتقل خارج أسوار "بيت الأمة"، بعدما تدخل عدد من السياسيين وأعضاء مجلس النواب لإنهاء الأزمة المشتعلة بين النائبين محمد فؤاد، وبهاء أبوشقة، رئيس حزب الوفد.

وعقد عمرو مرسى، الرئيس الشرفي للوفد، وعضو المجلس الاستشاري، اجتماعًا اليوم للتشاور في قرار وقف عضوية النائب محمد فؤاد.



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