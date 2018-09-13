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عضو الأعلى للإرهاب: القضاء على 90% من التنظيمات التكفيرية في سيناء

10:57 م الخميس 13 سبتمبر 2018
عضو الأعلى للإرهاب: القضاء على 90% من التنظيمات التكفيرية في سيناء

كتب - معتز عباس:

قال اللواء فؤاد علام، عضو المجلس القومي لمكافحة الإرهاب، إن جماعة الإخوان الإرهابية جمعت شتات التنظيمات الإرهابية المتواجدة في المنطقة العربية ووضعتها في سيناء، والقيام بتدريبهم وتسليحهم.

وأضاف "علام" في حواره ببرنامج " العرب في أسبوع " المذاع على قناة " تن "، اليوم الخميس أن ما تم اتخاذه من إجراءات عسكرية وأمنية من القوات الأمنية المصرية لتفكيك التنظيمات الإرهابية في سيناء، أدي إلى القضاء على 90% من منها.
وتابع: "ينقصنا الجهود المبذولة بجانب الجهود الأمنية والعسكرية في القضاء على منابع انتشار فكر جماعة الإخوان الإرهابي من خلال وضع خطة استراتيجية للوصل إلى منابع تلك الأفكار وحصرها والقضاء عليها"، مؤكدًا أنه هذا الأمر سيحدث في وقت قريب.

الأعلى للإرهاب التنظيمات التكفيرية فؤاد علام مكافحة الإرهاب سيناء

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