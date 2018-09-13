استشاري "الوفد" يُجدد الثقة في "أبو شقة".. ويؤكد انعقاده الدائم لتطوير الحزب

كتبت- هند الشامي:

قال ياسر الهضيبي، المتحدث الإعلامي لـ"الوفد"، إن المجلس الاستشاري للحزب، اتفق على تأييد قرارات المستشار بهاء أبو شقة وتجديد الثقة به كرئيسًا للحزب.

وكان المجلس الاستشاري برئاسة عمرو موسى، وحضور بهاء الدين أبو شقة رئيس الحزب، والدكتورهاني سري الدين السكرتيرالعام للحزب وبقية أعضاء المجلس الاستشاري، عقد اجتماعًا اليوم الخميس.

وأضاف "الهضيبي"، في بيان له: "المجلس الاستشاري قرر الاستمرار في التشاور مع رئيس الحزب وقياداته ومتابعة الموقف، مع إجراء الاتصالات اللازمة حفاظًا على النظام الحزبي، وعلى اسم الحزب العريق، وتضامنه وحركته السياسية، ودعوة الجميع لتجنب الإثارة، وأن يكون لقاء وتواصل الوفديين في إطارالأخوة والتضامن الوفدي".

ودعا المجلس لاجتماع أعضاء المكتب التنفيذي لمناقشة الظروف الحالية، ودعم حركة الحزب سياسيًا والبعد عن الشقاق، وتأييد القرارات التي أصدرها مؤخراً رئيس الحزب، الذي قدموا له كل الدعم والثقة في شخصة ودعم حركته في قيادة الحزب والترحيب بقرار عودة المفصولين إلى الحزب واعتبار رئيسه قيادة يحترمها الجميع كوالد للوفديين جميعًا.

وتابع المجلس: "سيتم العمل على ارتفاع مستوى المناقشة واحترام الاختلاف في الرأي"، حيث تم تكليف السكرتيرالعام للحزب ومحمود أباظة، الرئيس الأسبق بالاتصال بالأطراف الوفدية المختلفة واعتبار المجلس الاستشاري منعقدًا انعقادًا مستمرًا لمتابعة الأنشطة والظروف القائمة.

كما دعا المجلس، الهيئة البرلمانية للحزب بضرورة الالتزام الحزبي وتدارس مشروعات القوانين المستمرة مع تقديمها باسم الحزب من داخل أجهزته مثل الهيئة البرلمانية طبقا للائحتين لائحة الحزب والبرلمان.

من جانبه، قال المستشار بهاء الدين أبوشقة رئيس الحزب: "لسنا أمام أزمة كما حاول البعض أن يصدرها، وهي في حقيقتها لا تعدوا إلا أن تكون خلافًا يحدث دائمًا في الأحزاب السياسية، وأن تصدير هذا الخلاف على أنه أزمة أمر غيرحقيقي ولا يمت للواقع والحقيقة بأية صلة".

وأكد رئيس حزب الوفد: "قرار المجلس الاستشاري محل تقدير والجميع يقدر ويثمن دور المكتب الاستشاري، لأن به قامات كبيرة في استطاعتها أن تدير دولة"، مضيفًا: "لابد أن نضع في الاعتبار كل ما يشير به، وهذه قيمة حزب الوفد الليبرالي الذي لايمتلك فيه رئيس الحزب أو أي مؤسسة داخل الحزب إلا أن يكون قرارًا مدروساً ودائما نستنير برأي المجلس الاستشاري حتى نكون أمام مسيرة حزبية حقيقية".

وأوضح "أبوشقة"، أن المجلس يُصدر قرارات متأنية ومدروسة، واصفًا هيئته الاستشارية بما تحتويه من قيادات وأصحاب فكر بـ"الفخر" الذي لا يوجد في أي حزب، مختتمًا حديثه بالقول: "رأي المجلس يوضع في الحسبان ويكون تحت بصر الهيئة العليا والمجلس التنفيذي، وأنا شخصيًا أؤمن بأنه لاخاب من استشار".