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    الأرصاد تحذر من طقس الجمعة: شبورة ورياح مثيرة للأتربة وأمطار

    08:40 م الخميس 13 سبتمبر 2018
    الأرصاد تحذر من طقس الجمعة: شبورة ورياح مثيرة للأتربة وأمطار

    كتبت- سحر عزام:
    حذر الدكتور أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، من شبورة مائية صباح غدا الجمعة مع استمرار نسب الرطوبة المرتفعة.

    وقال "عبد العال" خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الحياة في مصر" المذاع على قناة "الحياة"، الخميس، إنه من المتوقع غدا نشاط للرياح لا يصل لحد العاصفة ما بين 18 و20 عقدة لكنه مثير للرمال والأتربة مع أمطار خفيفة على حلايب وشلاتين وجنوب سيناء وأقصى شمال غرب البلاد.
    وأوضح أن الأمطار والعواصف لن تؤثر على حركة السير أو السفر على الطرق، مطالبا بتوخي الحذر صباحا بسبب الشبورة المائية.

    الأرصاد الجوية الطقس درجات الحرارة الشبورة المائية

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