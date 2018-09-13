بينها "العجوزة وبين السريات".. قطع المياه عن 7 مناطق بالجيزة غدًا

الجيزة- (أ ش أ):

أعلنت محافظة الجيزة، أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة ستقطع المياه عن بعض المناطق لمدة 6 ساعات تبدأ الساعة 12 منتصف ليل غدِ الجمعة وحتى الساعة 6 صباح السبت لتنفيذ أعمال تحويل خطوط المياه المتقاطعة مع مشروع نفق النهضة.

وأوضحت المحافظة -في بيان اليوم الخميس- أن المناطق المتأثرة بالإنقطاع هى (حي الدقي، حي العجوزة، بين السرايات، شارع جامعة القاهرة، شارع مراد، منطقة ميدان الجيزة، شارع النيل بحدود الدقي والعجوزة).

وأهابت محافظة الجيزة بالمواطنين، وأصحاب المخابز، والمستشفيات، وأقسام الشرطة بتدبير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال فترة الانقطاع.

كما أعلنت محافظة الجيزة تخصيص أرقام طوارئ (125) و(114) لطلب سيارات مياه الشرب النقية بالمناطق المتأثرة بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى والأحياء المختصة والهيئة العامة للنظافة والتجميل.