80 طفلا يشاركون في "يوم الخير" بالمتحف المصري بالتحرير

كتب- يوسف عفيفي:

انطلقت اليوم من المتحف المصري بالتحرير، فعاليات احتفالية (يوم الخير)، والتي نظمها المتحف بالتعاون مع نادي يونسكو مصر للثقافة والفنون والتراث ، بمشاركة أكثر من 80 طفلا من الجمعيات الخيرية المختلفة ، وذلك تحت رعاية الدكتور خالد العناني وزير الآثار.

وأكدت صباح عبدالرازق مدير عام المتحف في تصريح لها اليوم، أن تلك الاحتفالية تأتي في إطار الدور المجتمعي للمتاحف كونها مؤسسات ثقافية وتربوية وتعليمية وترفيهية تؤدي دورها تجاه المجتمع.

وتضمنت الاحتفالية سلسلة من الجولات الإرشادية المجانية المتنوعة لأقسام وقاعات المتحف المختلفة بمصاحبة أمناء المتحف ، ثم تقديم مجموعة من الفقرات الثقافية والعروض الفنية والترفيهية بقيادة المخرج المسرحي بوزارة الثقافة عمرو حمزة وبالتعاون مع طلاب كلية التربية الفنية.