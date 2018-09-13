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    وزير الآثار يبحث مع السفير الهولندي دعم التعاون في مجال العمل الأثري

    08:15 م الخميس 13 سبتمبر 2018
    وزير الآثار يبحث مع السفير الهولندي دعم التعاون في مجال العمل الأثري

    كتب- يوسف عفيفي:

    بحث الدكتور خالد العناني وزير الآثار مع سفير هولندا بالقاهرة ومدير معهد الآثار الهولندي، سبل التعاون المشترك بين الجانبين في مجال العمل الأثري وذلك بمقر الوزارة بحي الزمالك.

    وأشار الدكتور باسم جهاد مساعد وزير الآثار لتنمية الموارد البشرية والتدريب، في تصريح اليوم، إلى أنه تم خلال الاجتماع مناقشة برنامج التدريب المشترك بين الوزارة والمعهد الهولندي لرفع كفاءة العاملين بالوزارة عن طريق تدريبهم علي علوم المتاحف وادارة المواقع الأثرية.

    وأكد انتهاء المرحلتين الأولي والثانية من برنامج التدريب المشترك، ومن المقرر أن تبدأ المرحلة الثالثة بمتحف سوهاج القومي.

    وزير الآثار السفير الهولندي العمل الأثري خالد العناني

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