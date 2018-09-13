"الصحفيين" تعتمد نتيجة لجنة المشتغلين.. وتحدد موعد "تحت التمرين"

كتب- مصطفى علي:

قال حسين الزناتي، السكرتير العام المساعد بمجلس نقابة الصحفيين، إن اجتماع مجلس النقابة، مساء الأربعاء، اعتمد نتيجة لجنة الزملاء المتقدمين لجدول المشتغلين.

وأشار "الزناتي"، في تصريحات صحفية، إلى أن الاجتماع ناقش ما أسفر عنه عمل اللجنة المُشكلة لحل مشكلات الزملاء في بعض الصحف، إضافة إلى بحث ملف الصحف الحزبية، كما ناقش أعمال اللجنة المشرفة على نقابة الصحفيين الفرعية بالإسكندرية والمقررة في أكتوبر المقبل.

وأوضح السكرتير العام المساعد بنقابة الصحفيين، أن المجلس وافق على بعض طلبات الحصول على إعانات مالية، والتي تقدم بها بعض الزملاء.

وحول التظلمات التي تقدم بها عدد من المؤجلين بلجنة القيد بجدول تحت التمرين الأخيرة، قال إن هذه الطلبات سيتم استقبالها لمدة شهر ومن ثم بحثها، مشيرًا إلى أن لجنة القيد بجدول تحت التمرين المقبلة ستعقد في يناير المُقبل.

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