وزيرا التعليم والصحة يفتتحان الملتقى الدولي للأبحاث السريرية لأمراض القلب

كتب- محمد قاسم وداليا شبل:

افتتح وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبد الغفار، ووزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد اليوم الخميس، الملتقى الدولي الثاني للأبحاث السريرية والدراسات الإكلينيكية لأمراض القلب والأوعية الدموية.

حضر الملتقى - الذي يقام على مدى يومين - الدكتور فايز زاناد أستاذ علم التداوي وأمراض القلب بمركز إنسيرم للأبحاث السريرية ومعهد لورين للقلب بفرنسا ، والدكتور حبيب جمرة أستاذ القلب بجامعة تونس، والدكتور محمد صبحي رئيس المؤسسة المصرية للقلب والشرايين بمصر، وذلك بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة.

وأعرب عبد الغفار عن سعادته بالمشاركة مع كوكبة مميزة من العلماء والخبراء والباحثين والأطباء في هذا الملتقى الذى يقام للمرة الثانية في منطقة الشرق الأوسط والخليج، وتحتضنه مصر للعام الثاني علي التوالي.

وأشار الوزير إلى الطبيعة المتجددة لحقل العلوم الطبية عمومًا، ومجال القلب والأوعية الدموية بصفة خاصة، وما يشهده العالم يوميًا من ظهور تحديات جديدة وتقنيات مختلفة، مؤكدًا ضرورة الاستفادة من التغيرات والثورات المعرفية المتلاحقة فى هذا المجال الهام.

وأوضح أن هذا الملتقى يعد فرصة طيبة للوقوف على أحدث المستجدات العالمية في مجال الأبحاث السريرية والإكلينيكية لأمراض القلب والأوعية الدموية.

شهد فعاليات المؤتمر د.أشرف حاتم مستشار الحكومة المصرية لدى الجامعة الأمريكية بالقاهرة، وعدد كبير من المتخصصين في مجال القلب والأوعية والأبحاث السريرية والدراسات الإكلينيكية في مصر والدول العربية المختلفة وأوروبا وأمريكا ، بالإضافة إلى عدد من الجمعيات العلمية المعنية بهذا المجال.