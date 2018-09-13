"السلاب": صندوق مصر السيادي يحول موارد الدولة المُهدرة لـ"ربح"



كتبت- هند الشامي:

أشاد النائب محمد السلاب، عضو المكتب السياسي لائتلاف "دعم مصر"، بالجهود التي تبذلها وزارة التخطيط للانتهاء من تشكيل الهيكل الإداري للصندوق السيادي الجديد، وإعداد نظامه الأساسي حتى يرى النور في أقرب وقت ممكن.

وأضاف "السلاب": "من المتوقع أن يصل رأس مال الصندوق عند بداية عمله ما يقرب من 200 مليار جنيه، ورأس مال مدفوع قدره 5 مليارات جنيه مصري، وسيتم تمويل مليار جنيه منها من قبل الخزانة العامة للدولة والباقي على مدى 3 سنوات".

وتابع "السلاب": "سيتم إدارة هذا الصندوق بأسلوب إدارة القطاع الخاص وسيهدف للربح وتعظيم العوائد وسيكون له نفس ممارسات وحقوق الشركات التجارية، كما أن سيكون له السلطة فى نقل ملكية بعض أصول الدولة لأصول الصندوق لاستثمارها من جانبه بعد موافقة من رئيس الجمهورية، ويستطيع التعاون والمشاركة مع الصناديق العربية والأجنبية النظيرة والمؤسسات المالية المختلفة والإستثمار داخل الدولة وخارجها".

واستطرد عضو ائتلاف "دعم مصر": "سيخضع الجهاز لمراقبة كل من الجهاز المركزي للمحاسبات، والبنك المركزي، والبرلمان لضمان سير واستقامة عمله بما يحقق العائد المنتظر منه، وأنه سيتغل موارد الدولة الإستغلال الأمثل".