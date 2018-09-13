على مدار يومين.. "الري" تزيل 409 حالة تعدٍ بنهر النيل

كتب- أحمد مسعد:

أعلنت وزارة الموارد المائية والري، ممثلة في قطاع حماية نهر النيل وقطاع الري والهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والوحدات المحلية داخل المحافظات بالاستمرار في شن حملات الإزالات على مستوى جميع الجمهورية، حيث أسفرت الحملات اليوم عن إزالة نحو 409 حالة إزالة.

وتضمنت جهود الري، شن قطاع حماية وتطوير نهر النيل اليوم منذ الصباح الباكر، حملة إزالات شرسة للتعديات بناحية طناش- محافظة الجيزة، استهدفت إزالة 4 فيلات أُقيمت بالمخالفة بالتنسيق مع الجهات الأمنية.

في ذات السياق، يتم شن حملات بعدة محافظات لإزالة التعديات، حيث تم خلال اليوم وأمس تنفيذ 98 إزالة، شملت 33 حالة تعدٍ بنطاق محافظة الأقصر، و4 قرارات بمحافظة كفر الشيخ، و10 بمحافظة البحيرة، و11 حالة بمحافظة القاهرة، و3 حالات إزالة بمحافظة الجيزة، و7 حالات بمحافظة المنوفية و10 آخرى بمحافظة الدقهلية، و6 حالات بمحافظة المنيا، و3 حالات بمحافظة أسيوط و6 حالات بمحافظة قنا، و5 حالات بمحافظة أسوان.



كما نفذت الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف، العديد من الإزالات في نطاق الوجهين القبلي والبحري بلغت 49 إزالة موزعة على أقاليم الصرف بمختلف أنحاء الجمهورية، حيث تضمنت تنفيذ 21 إزالة في نطاق إقليم شرق الدلتا بزمام محافظات ( الشرقية بعدد 20 إزالة- الدقهلية بعدد 1 إزالة)، بالإضاف إلى تنفيذ عدد إزالة 13 إزالة في نطاق إقليم وسط الدلتا بزمام محافظات (المنوفية بعدد 6 إزالة- كفر الشيخ بعدد 7 إزالة)، إلى جانب تنفيذ عدد 7 إزالات بإقليم مصرالعليا بزمام محافظة أسيوط ، بالإضافة لتنفيذ عدد 8 إزالة بإقليم مصر الوسطى بزمام محافظة المنيا.

يذكر أن الإزالات تنوعت مابين مبانٍ خرسانية أومبانٍ بالطوب الأحمر أو أسوار أوتشوينات أو زراعة جسور المصارف أوردم بالجسور أو قطع جسور المصارف وتوصيل مواسير لصرف المخلفات، فيما تستمر حملات الإزالات في تنسيق تام، في ضوء برنامج الإزالات الذي تم إعداده بالمشاركة مع قوات الأمن وجهات إنفاذ القانون.