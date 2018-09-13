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    أسقف المنيا يكشف حقيقة العثور على راهب مقتولًا بوادي الريان

    04:44 م الخميس 13 سبتمبر 2018
    أسقف المنيا يكشف حقيقة العثور على راهب مقتولًا بوادي الريان

    الأنبا مكاريوس الأسقف العام للمنيا

    (مصراوي)

    تداولت مواقع مسيحية خبرًا عن مقتل راهب من التجمع الرهباني في منطقة وادي الريان، اليوم الخميس. ونفى الأنبا مكاريوس، الأسقف العام للمنيا، هذه المزاعم، وقال في تصريح لـ"مصراوي" إن الرهبان عاينوا الجثة واتضح أنها ليست لراهب" وفقا لما ذكره الرهبان له.

    كان أحد المواقع الأرثوذكسية، نشر ما وصفه بأنه "نبأ عاجل"، ونسب لمصدر لم يسمه قوله إن هناك راهبًا قُتل في دير أبومقار بوادي الريان في الفيوم".

    وتابع الموقع: "هذا الدير أسس من قبل رهبان في دير أبومقار ببرية شهيت الذي قتل فيه، الأنبا إبيفانيوس، رئيسه بجوار قلايته قبل أربعين يوما لتكون الحالة الثانية الدموية، هذا ولم يتسنَ لمسيحيي مصر التأكد من مصدر كنسي رسمي أو طرف ثالث".

    ونفى الأنبا مكاريوس، الأسقف العام للمنيا لمصراوي هذه المزاعم، لافتا إلى أن الجثة ليست لراهب.

    مقتل راهب وادي الريان دير أبو مقار الأنبا إبيفانيوس الأنبا مكاريوس

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