"الصحة": قوافل طبية مجانية بالمناطق المحرومة من الخدمات

كتب – احمد جمعة :

أعلنت وزارة الصحة والسكان، إطلاق عدد من القوافل الطبية المجانية خلال الفترة من 12 وحتى 20 سبتمبر الجاري بمختلف محافظات الجمهورية.

تأتي هذه القوافل في إطار الاهتمام بالمناطق والقرى الأكثر فقراً والمحرومة من الخدمات.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن المحافظات التي يتم إطلاق القوافل بها هي بورسعيد، والدقهلية، والمنيا، وقنا، وأسوان، والوادي الجديد، والجيزة، والقليوبية، وأسيوط، ومطروح، والغربية، والسويس، والمنوفية، والإسكندرية، وبني سويف، والإسماعيلية، ودمياط، والأقصر، والفيوم، وكفر الشيخ، وسوهاج، والقاهرة، وتستمر مدة عمل القافلة ليومين بكل محافظة.

وأضاف مجاهد، في بيان، الخميس، أنه تم تنفيذ 6 قوافل طبية مجانية اليوم وأمس بمناطق الداخلة محافظة مطروح، وكفر الدوار مركز السادات محافظة المنوفية، وعزبة حميدة مركز سمنود محافظة الغربية، ومركز طبي التل الكبير بمحافظة الإسماعيلية، وغيط النصارى محافظة دمياط، ومركز شباب الحضرة مركز وسط محافظة الاسكندرية.

كما أشار إلى أنه سيتم إطلاق قافلة طبية أخرى في يومي 14 و15 سبتمبر الحالي في منطقة الخرمان مركز أطفيح بمحافظة الجيزة، كما سيتم إطلاق 5 قوافل طبية أخرى في مناطق الندافين مركز الطود محافظة الأقصر، والمظاطلى مركز طامية محافظة الفيوم، والمجد 50 مركز الرياض محافظة كفرالشيخ، و نزلة القاضي مركز طهطا محافظة سوهاج، وبلتان مركز طوخ محافظة القليوبية.

من جانبها أوضحت الدكتورة وفاء الصادق، المدير العام لإدارة القوافل الطبية بالوزارة، أنه سيتم إطلاق 3 قوافل طبية في يومي 16 و17 سبتمبر في مناطق الرفة الغربية مركز العياط محافظة الجيزة، والأربعين 1 مركز باريس محافظة الوادي الجديد، وكفر العلو مركز حلوان محافظة القاهرة، كما سيتم إطلاق 3 قوافل طبية أخرى في مناطق الرضوان مركز جنوب بورسعيد، و55 أبو ماضي مركز بلقاس محافظة الدقهلية، والشارونة مركز مغاغة محافظة المنيا، وذلك في يومي 17 و18 من الشهر ذاته.

وقالت الصادق إنه سيتم إطلاق 6 قوافل طبية أخرى في يومي 18 و19 سبتمبر الجاري في مناطق كوم بلال مركز نقادة محافظة قنا، والمملحة مركز إدفو الشرق محافظة اسوان، وبغداد مركز باريس محافظة الوادي الجديد، وإتريس مركز منشأة القناطر محافظة الجيزة، وعرب الحسانية مركز شبين القناطر محافظة القليوبية، والبلايزة مركز أبوتيج محافظة أسيوط.

كما أردفت أنه سيتم إطلاق 6 قوافل طبية أخرى يومي 19 و20 سبتمبر في مناطق قرية 27 مركز الحمام محافظة مطروح، وكفر مسعود مركز طنطا محافظة الغربية، ومركز شباب الخواطرة حي الجناين محافظة السويس، وعمروسي مركز الشهداء محافظة المنوفية، وكنج مريوط مركز العامرية محافظة الاسكندرية، وبني حدير مركز الواسطي محافظة بني سويف.

وفي نفس السياق، ذكر المتحدث الرسمي لوزارة الصحة أن الخدمات التي تقدمها القوافل الطبية تتمثمل في الكشف المجاني لجميع التخصصات شاملة النسا والباطنة والأطفال وأنف وأذن وعظام وجراحة ورمد وأسنان ،بجانب توفير خدمات طبية أخرى مثل الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر، ومعامل لإجراء الأشعة والتحاليل الطبية، بالإضافة إلى تحويل الحالات التي تحتاج إلى إجراء عمليات إلى مستشفيات وزارة الصحة.