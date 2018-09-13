رئيس اتحاد الناشرين يكشف تفاصيل أكبر جريمة تزوير للكتب

كتب- محمد عاطف:

تصوير- روجيه أنيس:

كشف سعيد عبده، رئيس اتحاد الناشرين المصريين، عن أكبر قضية لتزوير الكتب، تم ضبطها خلال الأيام الماضية بالتعاون مع شرطة المصنفات الفنية.

وقال "عبده"، خلال المؤتمر الصحفي، الذي انطلق اليوم، في مقر اتحاد الناشرين؛ لإعلان تفاصيل الجريمة: "تم ضبط مخزن كبير من الكتب المزورة تابع لإحدى المطابع التي تعمل تحت بير السلم، يحتوي على حوالي 130 إصدارًا من حوالي 30 دار نشر مصرية وعربية، بكميات تصل إلى مئات النسخ لكل كتاب".

وأضاف: "اكتشفنا أن العمل في المطبعة المذكورة يتم بشكل احترافي، وأن القائمين عليها يختارون نوعية الكتب المزورة بعناية ودقة شديدة، على أن تكون من الكتب الأكثر مبيعا، كما يتم التزوير بشكل دقيق حتى لا يستطيع القارئ العادي أن يكتشفه".

تعليق الصور: مؤتمر صحفي لاتحاد الناشرين العرب