رئيس اتحاد الناشرين العرب يطالب بتغليظ عقوبة تزوير الكتب

كتب- محمد عاطف:

قالب محمد رشاد، رئيس اتحاد الناشرين العرب، بضرورة احترام حقوق الملكية الفكرية للناشرين، مؤكدا أن ظاهرة التزوير يمكن أن تؤدي إلى إفلاس كبرى دور النشر.

وقال رئيس الدار المصرية اللبنانية، إن دور اتحاد الناشرين يتمثل في أن ندق ناقوس الخطر؛ لتحذير الدولة من هذه الظاهرة التي تهدد صناعة النشر في مصر والدول العربية.

وطالب رشاد، مجلس النواب، بالعمل على سرعة إصدار القانون الجديد، لحماية حقوق الملكية الفكرية الذي تقدم به اتحاد الناشرين المصريين، حتى يشدد العقوبة على المزورين، خاصة أن العقوبة الحالية نزيلة ولا تتناسب مع الجرم الذي يقترفه الزورون.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي، الذي انطلق منذ قليل لإعلان تفاصيل أكبر جريمة تزوير للكتب تم ضبطها أمس الأربعاء، في مقر اتحاد الناشرين، بحضور المؤتمر سعيد عبده رئيس اتحاد الناشرين ومحمد رشاد رئيس اتحاد الناشرين العرب، وخلال فعاليات المؤتمر تم عرض فيديو لعملية ظبط جريمة التزوير.