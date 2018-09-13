الواحدة بـ111 مليون جنيه.. "إعمار مصر" تطرح 90 فيلا بالساحل الشمالي

كتب- محمد عبدالناصر:

شهدت أسعار الفيللات والوحدات السكنية في منطقة الساحل الشمالي ارتفاعًا لم يحدث في السوق المصرية، بعد أن طرحت شركة إعمار مصر مجموعة من الفيللات يقارب ثمن المتر بها من 104 آلاف جنيه.

وطرحت الشركة ما يقرب من 92 فيلا في مشرعها "مراسي باي" بالساحل الشمالي، بمنطقة سيدي عبدالرحمن، بأسعار تبدأ من 36 مليون جنيه للفيلا الواحدة، كما وصل سعر أغلى فيللا في المشروع لما يقرب من 111 مليون جنيه، وأتاحت الشركة 3 نظم للسداد، الأول يعتمد على الدفع الكاش، والثاني على 7 سنوات، أمام النظام الأخير على 8 سنوات.

ويختلف سعر الفيللا وفقا لقربها من البحر، والوحدات المطروحة تتواجد على أربعة صفوف من البحر، كما تراوحت المساحات بين 120 مترا وحتى 1700 متر.

وكشف مصدر مسؤول من داخل شركة إعمار مصر، عن أن الوحدات المطروحة شهدت إقبالًا كبيرًا من عملاء إعمار سواء من المصريين، أو غير المصريين، لافتًا إلى أنه لم يتم الانتهاء من بيع الوحدات بالكامل حتى الآن.

وأكد المصدر، أن أسعار الفيللات المطروحة للبيع ليست مرتفعه بالمقارنة بالخدمات الموجودة في المشروع، لافتًا إلى أن مشروع مراسي يوجد به خدمات تجارية وترفيهية على أعلى مستوى في العالم، كما يوجد ملعب جولف 18 حفرة وهو ليس موجودأ بأماكن كثيرة في مصر، بجانب وجود مجموعة من الفنادق، والعلامات التجارية العالمية والتي تقدم خدماتها لكل العملاء.

وتعد إعمار مصر للتنمية، كبرى الشركات العقارية المرموقه في مصر والعالم العربي، وهى شركة تابعة لشركة إعمار العقارية المدرجة في "سوق دبي المال" ومقرها الإمارات، ويبلغ إجمالي مساحة الأراضي المملوكة لشركة "إعمار مصر" حوالي 16 مليون متر مربع موزعة على أربعة مواقع متميزة في شرق وغرب ووسط القاهرة، وكذلك في الساحل الشمال.​

وبالاتصال بخدمة المبيعات الخاصة بشركة إعمار مصر، اتضح أن الفيللات لم يتم الانتهاء من بيعها بالكامل وما زالت مطروحة للبيع، بسداد 5% من ثمن الوحدة في البداية كمقدم تعاقد، وبعد 3 شهور يتم دفع 10%، ثم بعد ذلك يتم سداد باقي ثمن الفيللا والبالغ 85% على 7 سنوات أو 8 سنوات، كأقساط ربع ثانوية.