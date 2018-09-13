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    مستشفى مصر الطيران تستضيف خبيرًا بلجيكيًا لعلاج "الفتاق"

    02:47 م الخميس 13 سبتمبر 2018
    مستشفى مصر الطيران تستضيف خبيرًا بلجيكيًا لعلاج "الفتاق"

    مستشفى مصر الطيران

    كتب- طه عبيد:

    تستضيف مستشفى مصر للطيران، الخبير البلجيكي "تيم تولان"، خبير جراحات جميع أنواع الفتاق بالمنظار، وأستاذ جراحة المناظير بجامعة لوفان الكاثوليكية في بلجيكا، الاثنين الأول من أكتوبر المقبل.

    وحسب بيان، الخميس، تعقد العيادة التحضيرية لمناظرة الحالات بعيادة الجراحة العامة، بمبنى العيادات الخارجية من الآن وحتى 25 سبتمبر من الساعة 9 صباحا وحتى الثانية والنصف ظهرا.

    مستشفى مصر الطيران مرض الفتاق جامعة لوفان الكاثوليكية بلجيكا
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