مستشفى مصر الطيران تستضيف خبيرًا بلجيكيًا لعلاج "الفتاق"

كتب- طه عبيد:

تستضيف مستشفى مصر للطيران، الخبير البلجيكي "تيم تولان"، خبير جراحات جميع أنواع الفتاق بالمنظار، وأستاذ جراحة المناظير بجامعة لوفان الكاثوليكية في بلجيكا، الاثنين الأول من أكتوبر المقبل.

وحسب بيان، الخميس، تعقد العيادة التحضيرية لمناظرة الحالات بعيادة الجراحة العامة، بمبنى العيادات الخارجية من الآن وحتى 25 سبتمبر من الساعة 9 صباحا وحتى الثانية والنصف ظهرا.