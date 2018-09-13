بمشاركة 45 دولة.. وزير الزراعة يفتتح "صحارى الزراعي" الأحد

كتب- أحمد مسعد :

يفتتح الدكتور عزالدين أبوستيت، وزير الزراعة، الأحد المقبل، معرض صحارى الدولي لعرض أحدث تكنولوجيات الأسمدة.

وحسب بيان، اليوم الخميس، يقام المعرض في الفترة من 16 إلى 19 سبتمبر الجاري، الدورة الـ31، بمركز مصر للمعارض بالتجمع الخامس، بحضور وزير الزراعة الدكتور عزالدين أبوستيت، ويشارك في المعرض أكثر من 600 شركة مصرية وعالمية من 45 دولة وأكثر من 200 شركة عارضة من مختلف دول العالم، ومعروف أن معرض صحارى هو أكبر معرض زراعي تنفرد به مصر في أفريقيا والشرق الأوسط.

وأوضح البيان، أن استضافة مصر وتنظيمها لهذا المعرض يؤكد الحرص على تحسين مناخ الاستثمار وتشجيعه، خاصة في المجال الزراعي، والذي يعتبر عصب الاقتصاد القومي وتوليه الدولة أهمية كبرى، خاصة أن المعرض سيتخلله العديد من الندوات والمحاضرات العلمية والإرشادية الزراعية لكبري الشركات والخبراء الزراعيين، كما سيتم بحث تطوير آليات الزراعة المصرية خلال المعرض، وبحث المشاكل التي تواجه المزارع وتواجه مستقبل الزراعة في مصر والوصول لسبل دعم وحل هذه المشكلات.