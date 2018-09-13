جامعة الأزهر تعلن دعم مبادرة السيسي للقضاء على فيروس "سي"

كتب – محمود مصطفي:

قال الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الازهر، إن الجامعة ستقدم الدعم في سبيل عمل مسح طبي لـ"فيروس سي" لأبناء محافظة الشرقية بالتعاون مع صندوق "تحيا مصر"، وبيت الزكاة والصدقات بمشيخة الأزهر، إسهامًا في مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي نحو مصر خالية من فيروس "سي" 2020، وتحقيقا لاستراتيجية مصر المستقبلية 2030.

جاء ذلك خلال زيارة المحرصاوي، اليوم الخميس، يرافقه الدكتور طارق سلمان نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور إبراهيم الدسوقي مدير عام مستشفى الحسين الجامعي لمقر محافظة الشرقية، وتهنئة الدكتور ممدوح غراب رئيس جامعة قناة السويس السابق، بالعام الهجري الجديد، وتعيينه محافظا للشرقية.

وقال المحرصاوي، إن جامعة الأزهر مستعدة لتوفير كامل الدعم لمحافظة الشرقية من خلال إرسال قوافل طبية توعوية تنموية وتثقيفية بجانب قوافل لمحو الأمية وقوافل دعوية، لنشر صحيح الدين، ونبذ العنف والتطرف في ضوء توجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر.

وأوضح دور جامعة الأزهر لخدمة المجتمع بإطلاق القوافل الطبية والدعوية بمختلف محافظات الجمهورية والتي تضم أطباء وأساتذة وطلاب الجامعة.