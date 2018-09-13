لطلاب الدبلومات الفنية.. التنسيق يعلن موعد التحويلات

كتب- محمد قاسم:

أعلنت وزارة التعليم العالي، الخميس، بدء مرحلة تقليل الاغتراب والتحويلات غدا الجمعة 14 سبتمبر، لطلاب الشهادات الفنية بعد إعلان نتيجة التنسيق اليوم.

وأوضحت الوزارة في بيان لها، الخميس، أن التسجيل مستمر حتى يوم الاثنين المقبل 17 سبتمبر، عبر الموقع الالكتروني للتنسيق.

ومن المقرر أن يفتح الموقع غدا باب تسجيل الرغبات مجددا أمام 4565 طالب وطالبة استنفذوا رغباتهم لتضمينهم رغبات لا تتناسب مع مجموعهم والحد الأدنى المعلن.

وأوضح البيان أن 175725 طالبًا وطالبة من الشهادات الفنية 3- 5 سنوات والمعاهد المتوسطة نظام السنتين، سجلوا رغباتهم بموقع التنسيق، تم قبول 171160 طالب وطالبة طبقا لترتيب رغباتهم ومجموع درجاتهم وفي حدود الأعداد المقررة لكل شهادة وفي ضوء قرارات المجلس الأعلى للجامعات.