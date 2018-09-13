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    وزيرة الثقافة تعلن تدشين "عاش هنا" بجهاز التنسيق الحضاري

    01:56 م الخميس 13 سبتمبر 2018
    وزيرة الثقافة تعلن تدشين "عاش هنا" بجهاز التنسيق الحضاري

    الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة

    كتب- محمد عاطف:

    دشنت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، مشروع "عاش هنا"، الذي أطلقه الجهاز القومي للتنسيق الحضاري؛ بهدف تكريم رموز مصر من المبدعين والمفكرين من خلال تركيب لوحات على المنازل التي عاشوا فيها.

    وقال رئيس الجهاز القومي للتنسيق الحضاري المهندس الاستشاري محمد أبو سعده - في بيان للوزارة اليوم الخميس- إن حفل إعلان المشروع سيقام في السادسة مساء الاثنين 17 سبتمبر الجاري بمقر الجهاز في قلعة صلاح الدين الأيوبي، وستكرم الوزيرة أثناء الاحتفالية اسم الناقد السينمائي الراحل علي أبو شادي عضو لجنة "عاش هنا".

    وأضاف أبو سعده: "أن المشروع تم بالتعاون مع مركز معلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، وجرى تخصيص موقع إلكتروني يضم السيرة الذاتية للشخصيات التي احتفى بها المشروع والأعمال التي أنجزوها مزودة بصور لأهم هذه الأعمال".

    إيناس عبد الدايم وزارة الثقافة جهاز التنسيق الحضاري مشروع عاش هنا

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