"البيئة": مصر ضمن أول 10 دول منتجة للفحم النباتي

كتب – محمود رمزي:

قال رئيس وحدة الفحم النباتي بوزارة البيئة الدكتور محمد فاروق، إن مصر تعد من ضمن العشر دول الأولى المنتجة للفحم النباتي على مستوى العالم بنسبة حوالي 3% من الإنتاج العالمي، وتبلغ كميات الفحم التي يتم تصديرها حوالي 30 ألف طن سنويا.

وتابع: "تصدرت السعودية حوالي 20% من قائمة البلدان المستوردة للفحم النباتي المصري تلتها هولندا ثم فنلندا، مشيرا إلى أنه سيتم تكثيف حملات إزالة المكامير العشوائية خلال نوبات تلوث الهواء".

جاء ذلك في كلمته، اليوم الخميس، خلال ورشة العمل التي تنظمها وزارة البيئة بالتعاون مع مؤسسة فريدريش ايبرت حول (دور الإعلام في زيادة الوعي بالقضايا البيئية المعاصرة) بأبوسلطان في الإسماعيلية.

وأضاف فاروق، أن مكامير الفحم النباتي تبلغ حوالي 1600 مكمورة موزعة على محافظات مصر وذلك وفقا لحصر وزارة التنمية المحلية، ولكن وفقا لتقديرات وزارة البيئة ضاعفت العدد إلى ما يزيد على 5 آلاف مكمورة على مستوى الجمهورية تتركز في محافظات (القليوبية والبحيرة والشرقية والغربية).