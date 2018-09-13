بالفيديو| "كافيتريات ومعرض للكتاب".. جامعة الأزهر تستعد للعام الجديد

كتب- محمد نصار:

قال الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، إن الجامعة استعدت بشكل مناسب لاستقبال العام الدراسي الجديد، موضحًا أن نشر نتيجة التنسيق في وقت مبكر كان الهدف منه تحقيق نوعًا من الاستقرار للطلاب والطالبات قبل الدراسة.

وأضاف المحرصاوي، أنه سيتم إقامة عددًا من الكافيتريات في كليات التجارة والهندسة بنات؛ لإيجاد فرص عمل وتشغيل الشباب.

وتابع رئيس جامعة الأزهر: "كان في كشك تم إعادة تجديده على أن يكون مقرًا لإقامة معرض كتاب لصالح الطلاب والطالبات، لخدمة العملية التعليمية".