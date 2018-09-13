سؤال برلماني لوزيرة الهجرة: ما آليات إنشاء قاعدة بيانات للمصريين بالخارج؟

كتبت- هند الشامي:

توجهت النائبة نانسي نصير، عضو مجلس النواب، بسؤال إلى وزيرة الهجرة والمصريين في الخارج؛ بشأن بيان رسمي صدر عن الوزارة بخصوص لجنة "قاعدة بيانات المصريين بالخارج" التي اجتمعت لإنشاء قاعدة بيانات المواطنين بالخارج.

وتساءلت نانسي: "ما الآلية التي ستتبعها الوزارة لإنشاء قاعدة بيانات للمصريين بالخارج؟ وما هو العدد المستهدف والمدة الزمنية لمبادرة طرق الأبواب؟ وما مدى دقة البيانات التي تصدرها كل جهة باللجنة ومردودها على قاعدة البيانات؟"

كانت الوزارة شكلت لجنة من وزارات الخارجية والاتصالات، والرقابة الإدارية والبنك المركزي وهيئة البريد؛ لسرعة الانتهاء من جمع البيانات من الوزارات والجهات المعنية، واجتمعت اللجنة في أول لقاء مع ممثل حكومي ضمن حملة طرق الأبواب، التى بدأتها وزارة الهجرة بلقاء عقد بوزارة التعليم العالى والبحث العلمي لمناقشة الاستراتيجية المستقبلية للربط المعلوماتى والاستفادة من البيانات الموجودة لدى الجهات المختلفة.