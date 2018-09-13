الفنان علاء مرسي ينضم لحزب الوفد

كتبت- هند الشامي:

وقع الفنان علاء مرسي، استمارة الانضمام لحزب الوفد في حضور المستشار بهاء الدين أبوشقة رئيس الحزب.

وأعرب الفنان علاء مرسي، عن سعادته بالانضام لحزب الوفد العريق، ووصفه بقلعة الديمقراطية والحريات والرأي والرأي الآخر .

وأضاف مرسي، أنه حرص على الانضام إلى حزب الوفد من أجل أن يقدم عددا من المشروعات التي تخدم المجتمع المصري على رأسها الاهتمام بالشباب أصحاب المواهب في جميع المجالات والاهتمام برعاية أطفال الشوارع، لافتا إلى أن حزب الوفد هو القناة الشرعية القادرة على تنفيذ هذه المشروعات والتصورات على أرض الواقع.

ورحب المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس الوفد، بانضمام الفنان علاء مرسي وقرر إضافته إلى لجنة الفنون والثقافة للوفد.

وأوضح أن الوفد سيكون داعما له في تحقيق ما أشار إليه من أفكار بناءة شاكرا له انضمامه وما يمثله من دلالة على أن حزب الوفد راسخ في ضمير المصريين وآملا لهم تحقيق ما نصبو إليه جميعا من تحقيق الاستقرار السياسي والديمقراطي.

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