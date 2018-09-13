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    نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية.. "التعليم العالي": قبول 171 ألف طالب وطالبة

    01:02 م الخميس 13 سبتمبر 2018
    نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية.. "التعليم العالي": قبول 171 ألف طالب وطالبة

    تنسيق

    كتب- محمد قاسم وداليا شبل:

    قالت وزارة التعليم العالي، إن 175725 طالب وطالبة من الشهادات الفنية 3- 5 سنوات والمعاهد المتوسطة نظام السنتين، سجلوا رغباتهم بموقع التنسيق.

    وأضافت الوزارة في بيان لها، أنه تم قبول 171160 طالب وطالبة طبقا لترتيب رغباتهم ومجموع درجاتهم وفي حدود الأعداد المقررة لكل شهادة وفي ضوء قرارات المجلس الأعلى للجامعات الصادرة في هذا الشأن.

    وتابعت: "تبين وجود زيادة في أعداد المتقدمين من خريجي الشهادات الفنية نظام 3- 5 سنوات والمعاهد المتوسطة نظام السنتين لهذا العام 2018 عن العام الماضي بنحو 25000 طالب وطالبة".

    وأوضحت أنه في ضوء ما توليه الدولة في المرحلة الراهنة بأهمية التعليم الفني لتخريج كوادر فنية تساير التقدم التكنولوجي المعاصر مما يساهم في بناء مجتمع قادر علي مواجهة تحديات المرحلة المقبلة لدفع مسيرة التنمية المستدامة في مصر.

    تنسيق الدبلومات الفنية وزارة التعليم العالي الشهادات الفنية

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