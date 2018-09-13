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    بالاسم ورقم الجلوس.. نتيجة تنسيق الشهادات الفنية

    12:59 م الخميس 13 سبتمبر 2018
    بالاسم ورقم الجلوس.. نتيجة تنسيق الشهادات الفنية

    كتب- محمد قاسم :
    أعلن موقع التنسيق الإلكتروني على بوابة الحكومة المصرية، نتيجة تنسيق طلاب الشهادات الفنية.

    ويمكن للطالب، الحصول على نتيجة تنسيق رغباته من خلال إدخال رقم الجلوس والرقم السري على موقع التنسيق https://tansik.egypt.gov.eg/application/ .

    وكانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أعلنت توزيع طلاب الشهادات الفنية نظام 3- 5 سنوات والمعاهد المتوسطة نظام السنتين، ومن المقرر إعلان نتائجهم ظهر اليوم الخميس، مؤكدة أنه تقدم 175725 طالب وطالبة على شبكة التنسيق الإلكتروني من الشهادات الفنية 3- 5 سنوات والمعاهد المتوسطة نظام السنتين.

    موقع التنسيق الإلكتروني تنسيق الشهادات الفنية وزارة التعليم العالي

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