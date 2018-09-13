"أمطار خفيفة".. "الأرصاد" تكشف تفاصيل طقس الفترة المقبلة

كتب- إسلام ضيف:

قال الدكتور أحمد عبد العال، رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن درجات الحرارة حتى الأحد المُقبل ستكون معتدلة، موضحًا أن القاهرة تسجل 33 درجة، ونسبة الرطوبة لن تزيد عن 75% بالنسبة للوجه البحري والقاهرة، و80% على السواحل.

وأضاف "عبدالعال"، لمصراوي، اليوم الخميس: "حاليًا عايشين في جو خريفي معتدل، درجات الحرارة في معدلها الطبيعي، ونسب الرطوبة مرتفعة قليلًا، وهناك فرص لسقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الغربية ومدينتي حلايب وشلاتين في الفترة القادمة".

وأوضح رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية وجود تحسن تدريجي في درجات الحرارة قائلًا: "داخلين على تحسن تدريجي حتى قدوم فصل الخريف.. وحتى يوم الأحد المقبل لا يوجد تقلبات جوية".

وقال "عبدالعال"، إن الهيئة ستنبه وتعلن حال سقوط للسيول قبل حدوثها بـ72 ساعة.

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