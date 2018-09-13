رئيس جامعة الأزهر لمحافظ الشرقية: مستعدون لتقديم كامل الدعم

كتب - محمود مصطفى:

زار الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، يرافقه الدكتور طارق سلمان، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، المشرف العام على قطاع المستشفيات الجامعية، والدكتور إبراهيم الدسوقي، مدير عام مستشفى الحسين الجامعي، مقر محافظة الشرقية لتقديم التهنئة للدكتور ممدوح غراب، رئيس جامعة قناة السويس السابق، بثقة القيادة السياسية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتعيينه محافظا.

قدم رئيس جامعة الأزهر التهنئة بالعام الهجري الجديد للدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، مشيرا إلى أن المنصب يعد تكليفا وليس تشريفا.

وأكد أن جامعة الأزهر مستعدة لتوفير كامل الدعم لمحافظة الشرقية من خلال إرسال قوافل طبية توعوية تنموية وتثقيفية بجانب قوافل لمحو الأمية وقوافل دعوية، لنشر صحيح الدين، ونبذ العنف والتطرف في ضوء توجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر.

وأعلن رئيس جامعة الأزهر تقديم الدعم في سبيل عمل مسح طبي لـ"فيروس سي" لأبناء محافظة الشرقية بالتعاون مع صندوق تحيا مصر وبيت الزكاة والصدقات بمشيخة الأزهر الشريف، إسهاما من مؤسسة الأزهر الشريف جامعا وجامعة في مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، نحو مصر خالية من "فيروس سى" 2020، وتحقيقا لاستراتيجية مصر المستقبلية 2030.

وفى ختام زيارة رئيس جامعة الأزهر لمحافظة الشرقية قام فضيلته بتكريم الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، ومنحه درع الجامعة.

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