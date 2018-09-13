"الإسكان": توليد الكهرباء من ناتج مخلفات معالجة الصرف الصحي بكفر الشيخ

كتب- محمد عبدالناصر:

صرح المهندس محمد عبدالحميد مفتاح، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بكفر الشيخ، بأن الشركة نجحت في توليد الكهرباء من ناتج مخلفات معالجة الصرف الصحي لمدينة كفر الشيخ "سخا"، موضحًا أن خطة الشركة تهدف لتوليد 7 ميجاوات / ساعة، فى الفترة المقبلة باستخدام ناتج المخلفات.

وقال رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بكفر الشيخ، في بيان، اليوم الخميس، إنه جرى بالفعل فى المرحلة الأولى ربط توليد طاقة واحد ميجاوات، وفى خلال 6 أشهر سيتم ربط واحد ميجا على شبكة مدينة كفر الشيخ، وفي المرحلة الثانية توليد 5 ميجاوات من محطات (فوه – دسوق – بيلا – الحامول)، موضحًا أن مميزات المشروع تتمثل في توليد طاقة كهربائية، إنتاج سماد عضوي عالي الجودة، وخلق فرص عمل جديدة، كما أنه يعد مجالاً واعدا للاستثمار.

وفي إطار توصيل خدمات الصرف الصحي للمواطنين، أعلن مفتاح، تنفيذ مشروعات صرف صحي بـ14 تجمعا سكنيا بمحافظة كفر الشيخ، بالمشاركة مع جمعيات تنمية المجتمع، مشيرًا إلى أن هذا البرنامج الرائد يحقق العديد من المزايا، ومنها، مشاركة الأهالي في تنفيذ المشروع، والمساهمة فيه بتدبير الأرض اللازمة لمحطات المعالجة والرفع، وتحصيل المستحقات الخاصة بتكلفة التشغيل والصيانة، ورفع تكاليفها عن كاهل الحكومة، بجانب محافظة الأهالى على سلامة وحدات المشروع، وخصوصاً شبكات الانحدار، لاقتناعهم بأن هذا المشروع مشروعهم، ومن واجبهم الحفاظ عليه.