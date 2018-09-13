وكيل "نقل البرلمان": "التوكتوك" أصبح ظاهرة مخيفة.. وتقنينه ضرورة

كتبت - هند الشامي:

أشاد النائب محمد عبدالله زين وكيل لجنة النقل بما أعلنه اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية بالانتهاء من إجراءات تقنين وترخيص "التوكتوك" فى أقل من 6 أشهر، وتحديد مواقف ثابتة، لمركبات "التوكتوك"، وتحديد تعريفه لضمان عدم التلاعب من قبل السائقين مع المواطنين، معقبًا: "إذا تم تنفيذه بالفعل سيصبح لمصر وجه جديد".

وأضاف النائب في بيان له: "إننا كثيرًا ما طالبنا خلال السنوات الماضية بضرورة تقنين وضع التوكتوك في مصر، حيث أصبح ظاهرة مخيفة ومقلقة لدى جميع الناس، كما أنه أصبح مصدر رزق لملايين الناس، وهنا يجب الحفاظ على الجانبين، المواطنون وأصحاب التوك توك".

وقال لإن قرار الوزير هو تطبيق القانون في المادة 74 مكرر من القرار بقانون 25 لسنة 2014 المعدل لقانون المرور رقم 66 لسنة 1973 على أن يتم غلق باب التصنيع، ورفع بند مصادرة الدراجات النارية والتوك توك حال سيرها بدون ترخيص أو عدم حمل هذه المركبات للوحات المعدنية المنصرفة لها أو استعمال لوحات معدنية غير خاضعة لها والاكتفاء بالعقوبة الواردة بالقانون 166 لسنة 1973.

وأوضح أن هناك قانون آخر بالمرور يلزم المواطنين بداخل المدن بتراخيصه طبقا للمادة 28 من قانون المرور والتى نصت على أن محافظ الإقليم يحدد عدد مركبات الأجرة والتوك توك، ويعمل بخطوط سير يحددها المحافظ بعد موفقة المجلس الشعبى للمحافظة ومعظم المحافظات موافقة على التراخيص.

وتابع بإن عدم تنظيم هذا المرفق المهم والحيوى سيكون سببا فى أزمات كثيرة تؤرق المواطنين بالمحافظات سواء في بعض الطرق السريعة أو بالقرى المراكز المختلفة بسبب عدم تنظيم خطوط سيرها وتقنين عملها. ​