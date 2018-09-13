عضو "تعليم البرلمان": مكافحة التنمر خطوة مهمة في بناء الإنسان المصري

كتب - هند الشامي:

أشاد النائب فايز بركات عضو لجنة التعليم بالبرلمان، بمبادرة "أنا ضد التنمر" التي أطلقتها منظمة اليونيسف في مصر، بالتعاون مع المجلس القومي للطفولة والأمومة ووزارة التربية والتعليم، بدعم من الاتحاد الأوروبي.

وقال "بركات"، في بيان له، إن مناهضة ظاهرة التنمر في المدارس هذه خطوة مهمة في بناء الإنسان المصري التي طالب بها الرئيس عبدالفتاح السيسي، متابعًا: "التنمر عادة سيئة تعود إلى سلوكيات سلبية تم اكتسابها من بيئة التلميذ ولم يجد أحدا يمنعه منه، وتكون نتيجتها سيئة على التلميذ والأسرة والمجتمع، فقد ينتحر التلميذ، أو يكتسب هذه العادة السيئة من أجل الانتقام وبالتالي ستحدث حالة من الانتشار في المجتمع".

وطالب النائب، بنشر "ثقافة الحملة من خلال كتيبات وملصقات بالمدارس، فهناك واجب على المدرسين والإخصائيين الاجتماعيين والنفسيين بمحاربة هذه الظاهرة طوال الوقت، وكذلك دور الأسرة في الانتباه إلى أبنائهم وسؤالهم باستمرار عمن يمارس معهم هذا السلوك حتي لا يؤدى إلى التمدير النفسى للتلميذ وبالتالي يصبح عضوا غير فعال بالمجتمع".