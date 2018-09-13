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"الأعلى للإعلام": ذكرى 11 سبتمبر الأبرز في منصات التواصل في 24 ساعة​

05:22 ص الخميس 13 سبتمبر 2018
"الأعلى للإعلام": ذكرى 11 سبتمبر الأبرز في منصات التواصل في 24 ساعة​

أحداث 11 سبتمبر

كتب - مصطفى علي:

رصد التقرير اليومي للمجلس الأعلى للإعلام والخاص باتجاهات الرأي العام على منصات التواصل الاجتماعي في مصر، الأربعاء، أهم ما جاء في وسائل التواصل الاجتماعي، وكان الأبرز بينها إحياء ذكرى أحداث 11 سبتمبر 2001.

في موقع "تويتر"، رصد التقرير انتشار هاشتاج #11_سبتمبر إحياءً لذكرى الحادي عشر من سبتمبر، بالإضافة إلى انتشار هاشتاج #صالح_سليم وهاشتاج #المايسترو في ذكرى ميلاده.

ورصد التقرير استمرار التعليق على اتهام يسري فودة بالتحرش بزميلاته في القناة الألمانية، وتداول "بوست" لفتاة تتهمه بالتحرش بها عام 2016.

وشمل التقرير تداول خبر مصادرة أموال 1589 إخوانيًا و118 شركة و1132 جمعية أهلية إخوانية و104 مدرسة لصالح خزانة الدولة.

فيما تداول البعض المقال الذي قيل إنه تسبب في إقالته حمدي رزق من رئاسة تحرير "المصري اليوم".

المجلس الأعلى للإعلام أحداث 11 سبتمبر يسري فودة حمدي رزق

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