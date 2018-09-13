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علي جمعة يكشف عن حبه لكرة "التنس" ولعبه في نادي الصيد

01:17 ص الخميس 13 سبتمبر 2018
علي جمعة يكشف عن حبه لكرة "التنس" ولعبه في نادي الصيد

الدكتور علي جمعة

كتبت- سحر عزام:

قال الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، إنه ولد في مارس 1952في أحد أحياء بني سويف لأب لم يكن أزهريا وكان يعمل في مجال المحاماة.

وأضاف "جمعة" خلال لقاء تلفزيوني ببرنامج "اليوم" المذاع على قناة "dmc" الأربعاء، أن اهتمامه بلعبة التنس بدأ منذ نشأته في بني سويف قبل انتقاله للقاهرة والاشتراك في نادي الصيد.

ولفت إلى أنه كان يلعب في بني سويف مع أصدقائه عقب​ صلاة الفجر، وتوقف بعد إصابته بتمزق عضلي شديد في يده.

علي جمعة التنس بني سويف

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