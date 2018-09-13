أكثر الكلمات إنتشاراً

ذكرى 11 سبتمبر مذبحة الشروق التنمر مهرجان الجونة السينمائي محمد صلاح أسعار الذهب

فتح باب التقديم للانضمام لنموذج محاكاة الأمم المتحدة بجامعة عين شمس

12:59 ص الخميس 13 سبتمبر 2018
فتح باب التقديم للانضمام لنموذج محاكاة الأمم المتحدة بجامعة عين شمس

جامعة عين شمس

كتب- هاني رجب:

بدأ نموذج محاكاة الأمم المتحدة بجامعة عين شمس، في استقبال طلبات الراغبين من طلاب الجامعة في الالتحاق به كأعضاء باللجنة التنظيمية العامة.

وتنقسم اللجنة، إلى 5 لجان فرعية وهي لجنة العلاقات العامة، واللجنة المالية، ولجنة الموارد البشرية،و اللجنة اللوجستية ( التخطيط والتنفيذ)، واللجنة الإعلامية.

وأوضحت ريم قنديل رئيسة اللجان التنظيمية بالنموذج، أن قبول طلبات الانضمام يتم عبر الموقع الإلكتروني للنموذج إلى أن يبدأ العام الدراسي الجديد، وبعدها يتم التقدم مباشرةً إلى اللجنة التنظيمية.

يذكر أن نموذج محاكاة الأمم المتحدة بجامعة عين شمس، تم تأسيسه على يد مجموعة من طلاب كلية الحقوق ومازال مستمرا للعام الثاني عشر علي التوالي، وجرى اعتماده من وزارتي الثقافة والخارجية ومكتب الأمم المتحدة في مصر.

الأمم المتحدة جامعة عين شمس اللجنة المالية

الخبر التالى:

علي جمعة يكشف عن حبه لكرة "التنس" ولعبه في نادي الصيد
تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

التعليقات

إعلان