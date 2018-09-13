فتح باب التقديم للانضمام لنموذج محاكاة الأمم المتحدة بجامعة عين شمس

كتب- هاني رجب:

بدأ نموذج محاكاة الأمم المتحدة بجامعة عين شمس، في استقبال طلبات الراغبين من طلاب الجامعة في الالتحاق به كأعضاء باللجنة التنظيمية العامة.

وتنقسم اللجنة، إلى 5 لجان فرعية وهي لجنة العلاقات العامة، واللجنة المالية، ولجنة الموارد البشرية،و اللجنة اللوجستية ( التخطيط والتنفيذ)، واللجنة الإعلامية.

وأوضحت ريم قنديل رئيسة اللجان التنظيمية بالنموذج، أن قبول طلبات الانضمام يتم عبر الموقع الإلكتروني للنموذج إلى أن يبدأ العام الدراسي الجديد، وبعدها يتم التقدم مباشرةً إلى اللجنة التنظيمية.

يذكر أن نموذج محاكاة الأمم المتحدة بجامعة عين شمس، تم تأسيسه على يد مجموعة من طلاب كلية الحقوق ومازال مستمرا للعام الثاني عشر علي التوالي، وجرى اعتماده من وزارتي الثقافة والخارجية ومكتب الأمم المتحدة في مصر.