أكثر الكلمات إنتشاراً

ذكرى 11 سبتمبر مذبحة الشروق التنمر مهرجان الجونة السينمائي محمد صلاح أسعار الذهب

الفقي: صدام حسين علاقته كانت رائعة مع حسني مبارك قبل غزو الكويت

12:49 ص الخميس 13 سبتمبر 2018
الفقي: صدام حسين علاقته كانت رائعة مع حسني مبارك قبل غزو الكويت

الدكتور مصطفى الفقي

كتب - معتز عباس:

قال الدكتور مصطفى الفقي، المفكر السياسي، أن علاقات مصر بالسعودية تاريخية وقوية، لافتًا إلى أنه لابد أن تهتم مصر أكثر بالقوة الناعمة حتى تعود لتأثيرها في العالم العربي.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، تقديم الإعلامي شريف عامر، الأربعاء، أن الرئيس الراحل صدام حسين كان ودودًا للغاية وعلاقاته كانت رائعة مع الرئيس الأسبق حسني مبارك قبل غزو الكويت عام 1990، ولم نتوقع منه أن يقتل أو يتجه للعنف .

ولفت إلى أن المصريين لم يعشوا في بلد عربي ويستوطنوا فيها إلا في العراق، وتمتعوا بضمانات خلال عهد صدام لم ينالوها في دولة أخرى، والأوضاع الاقتصادية كانت أفضل لهم.

مصطفى الفقي السعودية الكويت شريف عامر

الخبر التالى:

فتح باب التقديم للانضمام لنموذج محاكاة الأمم المتحدة بجامعة عين شمس
تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

التعليقات

إعلان