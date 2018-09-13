الفقي: صدام حسين علاقته كانت رائعة مع حسني مبارك قبل غزو الكويت

كتب - معتز عباس:

قال الدكتور مصطفى الفقي، المفكر السياسي، أن علاقات مصر بالسعودية تاريخية وقوية، لافتًا إلى أنه لابد أن تهتم مصر أكثر بالقوة الناعمة حتى تعود لتأثيرها في العالم العربي.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، تقديم الإعلامي شريف عامر، الأربعاء، أن الرئيس الراحل صدام حسين كان ودودًا للغاية وعلاقاته كانت رائعة مع الرئيس الأسبق حسني مبارك قبل غزو الكويت عام 1990، ولم نتوقع منه أن يقتل أو يتجه للعنف .

ولفت إلى أن المصريين لم يعشوا في بلد عربي ويستوطنوا فيها إلا في العراق، وتمتعوا بضمانات خلال عهد صدام لم ينالوها في دولة أخرى، والأوضاع الاقتصادية كانت أفضل لهم.