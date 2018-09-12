"المالية": مصر حققت أهداف استراتيجية بتعديل التعريفة الجمركية

كتب- محمد جمعة:

قال الدكتور مجدي عبد العزيز، مستشار وزير المالية للجمارك، إن مصر حققت العديد من الأهداف الاستراتيجية من قرار تعديل التعريفة الجمركية لبعض السلع.

وأوضح عبد العزيز، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسؤوليتي" بفضائية "صدى البلد"، مساء الأربعاء، أن مصر ملتزمة بجداول التعريفة الجمركية حسب اتفاقية "النظام المنثق" الموقعة عليها مصر وتتغير كل 5 سنوات، مشيرًا إلى أن التعريفة المطبقة في مصر هي نفسها الموجودة في 181 دولة هم أعضاء منظمة الجمارك العالمية.

وأضاف مستشار وزير المالية أن مصر متوافقة مع التحديثات الأخيرة للتعريفة وآخر إصداراتها في عامي 2017 و2018، مشيرًا إلى أن ذلك يعطي رسالة إيجابية عن وجود استقرار حقيقي في الضوابط الاقتصادية، لأن التعريفة الجمركية هي أداة اقتصادية في حركة التجارة الدولية استيرادًا وتصديرًا واستثمارًا .

وتابع بأن مصر استغلت الفرصة لتحقيق أهداف أخرى من القرار لخدمة الصناعة الوطنية وحمياتها ومعالجة التشوهات في التعريفة الجمركية، وتحقيق عدد من الالتزامات الدولية، وبالتالي حقق القرار أهداف استراتيجية وليس مجرد تخفيض للتعريفة فقط.



ونشرت الجريدة الرسمية، اليوم، قرارًا جمهوريًا بتعديل بعض فئات التعريفة الجمركية على السلع المستوردة، على أن يتم العمل بها بدءًا من اليوم الأربعاء.