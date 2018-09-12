البابا تواضروس يتوجه غدًا للولايات المتحدة في زيارة رعوية

كتب- إسلام ضيف:

كشفت مصادر كنسية عن سفر البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية إلى الولايات المتحدة الأميريكية في زيارة رعوية، تعد الثانية لبطريرك الكرازة المرقسية. من المقرر لها أن تستغرق شهرًا.

وأوضحت المصادر لمصراوي، أن زيارة البابا من المقرر لها أن تستغرق شهرًا، يفتتح خلالها عددًا من الكنائس الجديدة، ورسم (تعيين) كهنة وخُدّام جدد أثناء زيارته، كذلك يزور البابا المقر البابوي بولاية نيوجيرسي بعد الانتهاء من إنشاءه.

وأعلن البابا عن توقف عظته التي كان يُلقيها الأربعاء من كل أسبوع لمدة 5 أسابيع.

كان البابا قد زار الولايات المتحدة أواخر عام 2015، في زيارة استمرت ثلاثة أسابيع، زار خلالها جنوب الولايات المتحدة، ومدينتي لوس أنجلوس وسان فرانسيسكو.