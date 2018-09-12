​وزيرة السياحة: بيان النائب العام حول "سائحي الغردقة" يضع حدًا لـ"اللغط"

كتب– يوسف عفيفي:

قالت وزيرة السياحة الدكتورة رانيا المشاط، إن صحة وسلامة جميع السائحين أمر بالغ الأهمية، وأن تطبيق أعلى معايير السلامة والجودة في الخدمات المقدمة للسائحين على رأس أولويات الحكومة المصرية.

وأضافت المشاط في بيان أصدرته، اليوم الأربعاء، لكافة وكالات الأنباء الأجنبية: "تقرير الطب الشرعي الخاص بتشريح جثماني السائحين البريطانيين چون وسوزان كوبر، والذي أصدره اليوم النائب العام المصري المستشار نبيل صادق، يسهم في الإجابة على التساؤلات التي كانت تؤرق أسرة المتوفين خلال الأسابيع الماضية"، مضيفة أنها تتقدم لهم بخالص التعازي والمواساة".

وأشارت الدكتورة رانيا المشاط إلى أنه "طبقا للتقرير الذي أعلنه النائب العام الْيَوْمَ، فقد تم تحديد أسباب الوفاة، وهي بكتيريا E-coli من قبل فريق من الأطباء المعتمدين دوليا، وأن هذا التقرير يضع حداً لكثير من اللغط الذي أثير في الآونة الأخيرة حول هذه الواقعة".

وأكدت أن الوزارة تقوم بقراءة تقرير الطب الشرعي باستفاضة وتدقيق، لتحديد الخطوات والإجراءات التالية التي ستتخذها من أجل ضمان سلامة السائحين.​

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