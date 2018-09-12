أكثر الكلمات إنتشاراً

ذكرى 11 سبتمبر مذبحة الشروق التنمر مهرجان الجونة السينمائي محمد صلاح أسعار الذهب

أبرزها عدم الحجز على أموالها.. منح امتيازات لـ21 جمعية ومؤسسة أهلية​

09:39 م الأربعاء 12 سبتمبر 2018
أبرزها عدم الحجز على أموالها.. منح امتيازات لـ21 جمعية ومؤسسة أهلية​

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء

كتب- إسلام ضيف:

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، قرارًا بمنح 21 جمعية ومؤسسة صفة النفع العام، وعدة امتيازات.

وجاءت الامتيازات التي نشرتها الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الأربعاء، كالتالي: عدم جواز الحجز على أموالها كلها أو بعضها، عدم جواز اكتساب تلك الأموال بالتقادم، إمكانية نزع الملكية للمنفعة العامة لصالحها تحقيقًا للأغراض التي تقوم عليها.

وفيما يلي نص القرار.

مصطفى مدبولي مجلس الوزراء مؤسسة أهلية?

الخبر التالى:

​وزيرة السياحة: بيان النائب العام حول "سائحي الغردقة" يضع حدًا لـ"اللغط"
تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

التعليقات

إعلان