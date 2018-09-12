أبرزها عدم الحجز على أموالها.. منح امتيازات لـ21 جمعية ومؤسسة أهلية
09:39 م الأربعاء 12 سبتمبر 2018
كتب- إسلام ضيف:
أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، قرارًا بمنح 21 جمعية ومؤسسة صفة النفع العام، وعدة امتيازات.
وجاءت الامتيازات التي نشرتها الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الأربعاء، كالتالي: عدم جواز الحجز على أموالها كلها أو بعضها، عدم جواز اكتساب تلك الأموال بالتقادم، إمكانية نزع الملكية للمنفعة العامة لصالحها تحقيقًا للأغراض التي تقوم عليها.
وفيما يلي نص القرار.
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