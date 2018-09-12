وهدان خلال منتدى البرلمان العالمي: انتاج مصر من الطاقة سيصل 26٪ في 2022

كتب- هند الشامي:

شارك سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، على رأس الوفد المصري في المنتدى البرلماني العالمي الثاني للتنمية المستدامة والمعنقد بمدينة بالي بإندونيسيا خلال يومي الأربعاء والخميس.

وقال وهدان، خلال كلمته اليوم عن الاستهلاك والترشيد للطاقة في المدن والمجتمعات المستدامة، إن مصر تسعى لتنوع مصادر الطاقة والعمل على انتاج الطاقة الكهربائية من الطاقة الشمسية والرياح والكتلة الحيوانية والبدء في الاستفادة من طاقة حرارة باطن الأرض.

وأضاف أنه من المنتظر أن تبلغ الطاقة المتجددة 26 ٪ من إجمالي الطاقة المنتجة بحلول 2022 في مصر.

وتابع: "أننا مطالبون بإصدار التشريعات الملائمة ومراجعة القوانين القائمة للتأكد من توافقها مع أهداف التنمية المستدامة، وحث الحكومات على التوقيع على الاتفاقيات التي تدور في إطار أجندة التنمية ومراقبة تنفيذ بنود هذه الاتفاقيات، ووضع مؤشرات كمية يمكن من خلالها تحديد مدى التقدم فيما يتعلق بأنماط الإنتاج والاستهلاك المستدامة".

ويناقش المنتدى العديد من القضايا الهامة بشأن تحقيق أهداف خطة التنمية المستدامة حتى عام ٢٠٣٠ التي أقرها قادة الدول امام الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر ٢٠١٥، والتحديات التي تعترض سبل تنمية ونهضة وتطوير شعوبها على أن تشمل فئات المجتمع ومكوناته والبشرية جمعاء.

كما يناقش المنتدى، قضايا الاستهلاك والترشيد للطاقة في المدن والمجتمعات المستدامة، وجودة التعليم والتكنولوجيا للوصول للصناعات الخضراء، ومشاركة النساء والتنمية المستدامة، والعمل البرلماني من أجل حصول الجميع على طاقة قليلة التكلفة ومستدامة يعتمد عليها.