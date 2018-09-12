أبرزها حفل استقبال للطلاب الجدد.. تفاصيل خطة جامعة القاهرة النهائية لبدء الدراسة

كتب- محمد قاسم:

عقد مجلس جامعة القاهرة، الأربعاء، اجتماعه برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، لبحث الاستعدادت والترتيبات النهائية لبدء الدراسة واستقبال الطلاب في العام الجامعي الجديد 2018-2019 والمقرر له يوم السبت 22 سبتمبر، بحضور اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة الجديد.

واستهل رئيس الجامعة، الاجتماع بتهنئة عمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب ببدء العام الجامعي الجديد، مؤكداً على ضرورة انتهاء الكليات من إعداد جداول المحاضرات لكل الفرق الدراسية وتجهيز القاعات والمدرجات والمعامل والمكتبات قبل بدء الدراسة بأسبوع لضمان انتظام العملية التعليمية من اليوم الأول، وكذلك الانتهاء من توزيع الطلاب على الشعب والأقسام الدراسية، واستخراج البطاقات الجامعية، والانتهاء من نتائج التحويلات ونقل القيد بين الكليات.

واستعرض الخشت، كافة الاستعدادات الخاصة ببدء العام الدراسي الجديد مع مجلس الجامعة وذلك في ما يتعلق بانتهاء أعمال التجديد والصيانة بالمباني الجامعية قبل بدء الدراسة، وتسكين الطلبة والطالبات بالمدن الجامعية من اليوم الأول للدراسة، وتفعيل الأنشطة الطلابية، وأعمال التأمين والحماية للحرم الجامعي مع بدء الدراسة وعملية تنظيم دخول الأفراد والسيارات للحرم الجامعي ومنظومة الكاميرات، إلى جانب خطط الكليات لإستقبال الطلاب من اليوم الأول للدراسة.

وذكر بيان الجامعة أنه سيتم استقبال الطلاب الجدد والاحتفاء بهم وتعريفهم بنظام الدراسة وتاريخ الجامعة، وذلك بمشاركة الطلاب القدامي، إلى جانب تنظيم حفل استقبال يُقام بجوار قبة الجامعة للطلاب يتضمن أنشطة طلابية ثقافية وفنية ورياضية واجتماعية.

وأكد الخشت، على ضرورة قيام كافة الكليات بإعداد برامج فاعلة للأنشطة الطلابية وإعلانها للطلاب، وضرورة تواجد الأساتذة بين الطلاب والإقتراب منهم، وتفعيل خطة الموسم الثقافي بكل كلية، إلى جانب الموسم الثقافي والفني على مستوي الجامعة، ليتضمن ندوات وأنشطة ثقافية وفنية ترتقي بالذوق العام.

وأوضح أن دور إدارات رعاية الشباب في كل كلية، جنبًا إلى جنب مع رعاية الشباب على مستوي الجامعة، في العمل مع الطلاب وتوفير الأنشطة التي تناسبهم وتلبي احتياجاتهم.

وقال إن عمليات التطوير الخاصة بمبني القبة والذي تخضع لمواصفات أثرية وكان لكلية الآثار بالجامعة دور هام وكبير في هذا الإطار، كما استعرض أعمال تطوير المدن الجامعية بالشكل الذي يليق بجامعة القاهرة.

وعن تسكين الطلاب، أكد أن العمل قائم في صيانة المدن الجامعية التابعة للجامعة منذ فترة، مضيفاً استمرار العمل بمكتب رعاية الطلاب الغير قادرين .

وأكد الخشت، على إعفاء جميع أبناء الشهداء من الشرطة والجيش من المصروفات الدراسية ومصروفات الإقامة في المدن الجامعية.

وأعلن رئيس جامعة القاهرة عن مشروع مشترك بين جامعة القاهرة ومديرية الأمن بالجيزة لدراسة إتجاهات الجريمة، حيث تم تشكيل لجنة متخصصة لعمل مشروع بحثي في هذا الأمر وتقديمة لمدير الأمن لمعالجة أسباب إزدياد معدلات الجريمة في محافظة الجيزة.

وقدم الخشت، التهنئة للواء أحمد راشد محافظ الجيزة الجديد، مشيداً بالتعاون بين المحافظة والجامعة من خلال عدة مشروعات، أبرزها مشروع تطوير ترعة المنصورية، وشكر الخشت اللواء كمال الدالي محافظ الجيزة السابق.

وهنأ الخشت، الدكتورة هبة السمري لتعيينها قائماً بأعمال عميد كلية الإعلام، موجهًا الدكتورة جيهان يسري للجهود التي بذلتها خلال فترة عمادتها للكلية.

وكرم الخشت، الدكتور فتحي خضير لإنتهاء فترة عمادته لكلية طب قصر العيني، وهنأ الدكتورة هالة صلاح العميد الجديد لطب القصر العيني.

وهنأ الخشت بالتهنئة للدكتور محمد لطيف العميد السابق لمعهد الأورام، لتعيينه أميناً للمجلس الأعلى للجامعات، وهنأ الدكتور حاتم أحمد عبد الرحمن أبو القاسم لتعيينه قائماً بأعمال عميد المعهد.