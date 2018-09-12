تفاصيل برتوكول "الصحفيين" والمترو: اشتراكات مخفضة لأول مرة

كتب- محمد قاسم:

وقعت شركة مترو الأنفاق برئاسة المهندس علي الفضالي، الأربعاء، برتوكول تعاون مع نقابة الصحفيين لتخصيص اشتراكات مخفضة لأول مرة للصحفيين، في أعقاب قرار إلغاء فئة "نصف التذكرة" للصحفيين.

قال أحمد عبد الهادى المتحدث باسم شركة مترو الأنفاق، إنه تم الاتفاق على وجود مكتب للاشتراكات في نقابة الصحفيين، مضيفًا أن مكتب الاشتراكات سيفتح أبوابه اعتبارا من السبت المقبل لمدة ثلاثة أيام "السبت، الإثنين، الأربعاء" لمدة أسبوعين، ثم يعمل بصورة دائمة أيام السبت والثلاثاء من كل أسبوع بعد ذلك.

وأوضح عبدالهادي في بيان صحفي، أن قيمة الاستمارة التي تبلغ 5 جنيهات ستقدم مجانا للصحفيين.

ولفت البيان إلى أن الدكتور هشام عرفات وزير النقل، وأعضاء مجلس إدارة شركة مترو الانفاق، وافقوا على البرتوكول مسبقًا.

بدوره وجه عبد المحسن سلامة، الشكر إلى الدولة المصرية، لتفهمها لطبيعة العمل الصحفي، وترجمت هذه التفاهمات لموافقة من وزير النقل ورئيس شركة مترو الانفاق على تقديم الدعم للصحفيين، ووضع محاور اشتراك جديدة تحدث لأول مرة لأعضاء الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين، تشمل تخفيضات تتخطى نسبة الخصم التي ألغيت لكافة الفئات المستثناه وليس للصحفيين فقط.

وقال نقيب الصحفيين، أن أسعار الاشتراكات للصحفيين وفق عدد المحطات هي: 8 محطات بسعر 300 جنيه لمدة 3 أشهر، أو 180 رحلة أيهما أقرب، بنسبة تخفيض 44%، أما الاشتراك لعدد 16 محطة هو 375 جنيها لمدة ثلاثة أشهر، بنسبة تخفيض 58%، أما الاشتراك لـ26 محطة هو 450 جنيها لمدة ثلاثة أشهر، بنسبة تخفيض 64%، أما الاشتراك لـ37 محطة بسعر 600 جنيه لمدة ثلاثة أشهر، بنسبة تخفيض 52%.