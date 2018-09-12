رئيس جامعة القاهرة: 5 آلاف طالب وطالبة سجلوا للسكن بالمدن الجامعية

كتب- محمد قاسم:

أكد الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، أن الجامعة القاهرة والمدن الجامعية مستعدة لاستقبال الطلاب بالعام الجديد، 2018 – 2019، مضيفا أن إجراءات التسكين بالمدن الجامعية بدأت في 15 أغسطس الماضي.

وأضاف الخشت، في تصريحات صحفية الأربعاء، على هامش اجتماع مجلس الجامعة، بحضور عمداء الكليات، أن عدد الطلاب الذين سجلوا بالمدن الجامعية حتى الآن تجاوز 5 آلاف طالب وطالبة وفقا لجدول التسكين والشروط التي أعلنتها الجامعة على غرار العملية الخاصة بالتسكين بالعام الماضي.

وأكد رئيس جامعة القاهرة، أن التسكين سيبدأ تباعا بالمدن الجامعية، لافتا إلى أن دفع المصروفات للمدن الجامعية إلكترونيا، ويسمح للطلاب التسديد من أي مكان.

كان مجلس جامعة القاهرة، برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس الجامعة، استعرض اليوم في اجتماعه، استعدادات الكليات للعام الدراسي الجديد.