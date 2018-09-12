​محافظ الجيزة يوجه بمراجعة مخرات السيول بالصف وأطفيح

الجيزة- أ ش أ:

وجه محافظ الجيزة اللواء أحمد راشد رئيسي مركزي ومدينتي أطفيح والصف بمراجعة مخرات السيول وخلوها من الحشائش والمخلفات وأي عوائق وتعديات تمنع سريان المياه بها إلى جانب مراجعة وتطهير شبكات الصرف والمجاري المائية وإزاله كافه المخلفات، وذلك وفقا للتحذيرات التي وجهتها هيئة الأرصاد الجوية.

وقال راشد - في تصريح اليوم الأربعاء خلال جولته التفقدية لمخرات السيول الواقعة بمدينتي الصف وأطفيح - : "إن المحافظة تكثف استعداداتها بالتعاون مع كافة الجهات لاستقبال أي احتمالات حدوث أمطار أو سيول خلال الأيام المقبلة"، مؤكدا أنه تم مراجعة مدى جاهزية المخرات واستعدادات كافة الجهات لمواجهه أي سيول.

وأضاف: "أنه تم تشكيل لجنة مركزية للتعامل الفوري مع أي سيول وأمطار برئاسة السكرتير العام للمحافظة وتضم السكرتير المساعد ومديريات الموارد المائية والري والتضامن الاجتماعي والطرق والكباري وإدارة الحماية المدينة والإسعاف وشركة مياه الشرب والصرف الصحي ومركزي الصف وأطفيح".

وفي سياق متصل، تفقد المحافظ مستشفى أطفيح المركزي وخاصة أقسام (الاستقبال والحضانات والباطنة والأشعة والعظام والجراحة ووحدة الكلى الصناعية)؛ للتأكد من تقديم الخدمات الصحية اللازمة للمرضى دون تقصير والوقوف على الحالة العامة للمستشفى وسبل تطويرها، مؤكدا أنه سيتم توفير 4.5 مليون جنيه بالتنسيق مع مديرية الشئون الصحية لرفع كفاءة مباني المستشفى.