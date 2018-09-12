"167 قرشًا بدلا من 3 جنيهات".. ننشر أسعار اشتراكات "الصحفيين" بـ"المترو"

كتب- مصطفى علي:

قال الكاتب الصحفي عبدالمحسن سلامة، نقيب الصحفيين، إن النقابة وقعت اليوم، بروتوكول تعاون مع شركة مترو الأنفاق، بعد قرار إلغاء أنصاف التذاكر للفئات المُستثناه من بينهم الصحفيون، مؤكدًا أن هذا جاء حرصًا من الوزارة على رفع كاهل الأعباء عن الزملاء.

وأضاف في تصريحات صحفية، على هامش التوقيع، أن بروتوكول التعاون يتمثل في خفض أسعار الاشتركات للزملاء الصحفيين، مؤكدًا أن ضمن البروتوكول ستكون التذكرة فئة 3 جنيهات بسعر 167 قرشًا، والتذكرة فئة 5 جنيهات بسعر جنيهان و8 قروش، والتذكرة فئة 7 جنيهات بجنيهين ونصف، أما سعر 37 محطة بكافة خطوط المترو سيصبح 3.33 جنيه للرحلة.

وتابع: "وافقت شركة المترو على تخصيص مكتب في النقابة لعضو منتدب، يوفر إجراءات الحصول على الاشتراكات للزملاء، ويقدم التسهيلات، ويعمل أيام السبت والاثنين والثلاثاء والأربعاء، على أن يتم توفير الاستمارة مجانًا، بدلًا من سعرها البالغ 5 جنيهات.

وأكد سلامة، عمق احترام الدولة للصحافة والصحفيين، وحرصها على خلق المناخ المهني لعمل الصحافة والصحفيين.

وأضاف خلال توقيع البروتوكول، أن مهنة الصحافة لها ظروف خاصة، تتمثل في بيئة عمل مختلفة، تُجبر الصحفي على التوجه للمكان أكثر من مرة، واستخدام وسائل المواصلات العامة بشكل كبير، ما دفع النقابة وشركة المترو لبحث الأمر، تخفيفًا عن كاهلهم.

وتابع: الاشتراكات الجديدة مفاجأة، سيتم الإعلان عنها يوم السبت المقبل، وستؤدي أكثر من غرض نصف التذكرة، وسيتواجد مندوب بالنقابة بدءًا من يوم السبت، لتلقي أوراق أعضاء النقابة بالحصول على الاشتراك، وتوفير كافة التساهيل.