"الأعلى للإعلام": إصدار التقرير النصف سنوي الشهر المقبل

كتب- مصطفى علي:

عقدت لجنة تقرير الحالة الإعلامية المنبثقة عن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، اليوم اجتماعها لمراجعة مسودة التقرير النصف سنوي الذي يصدر خلال الشهر المقبل، عن حالة الإعلام في مصر وحجم المخالفات الموجودة، ونوعيتها ومدى التزام المؤسسات الإعلامية بالمعايير والأكواد.

كما يتضمن التقرير حالة حرية الرأي والتعبير خلال نفس الفترة واتجاهات النقد والرأي، بالإضافة إلى مدى تمتع الإعلام المصري بها وتمتع كتاب الرأي والفكر بالحماية والاستقلالية والحرية في عملهم.

حضر الاجتماع "جمال شوقي" رئيس لجنة إعداد التقرير و"صالح الصالحي" مقرر اللجنة.

ومن المنتظر الانتهاء من التقرير خلال الشهر المقبل؛ تمهيدًا لإعلانه، وكان المجلس أصدر تقريره السنوي الأول في شهر إبريل الماضي، ويعتبر التقرير الذي يجرى إعداده حاليًا الثاني من نوعه منذ بدء عمل المجلس أبريل 2017.