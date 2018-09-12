أبرزها ترخيص التعاقد من "الرمال السوداء".. 5 قرارات لمجلس الوزراء

كتب- محمد غايات:

وافق مجلس الوزراء في اجتماعة اليوم الأربعاء، على مشروع قانون بالترخيص لوزير الكهرباء والطاقة المتجددة في التعاقد مع هيئة المواد النووية والشركة المصرية للرمال السوداء؛ للبحث واستكشاف وتعدين وتركيز المعادن الاقتصادية والمنتجات الثانوية من ركاز الرمال السوداء واستغلالها فى جمهورية مصر العربية.

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إعادة تخصيص قطعة أرض بمساحة 3008.19 فدان من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة والكائنة بناحية وادي النطرون بمحافظة البحيرة، لصالح المحافظة لاستخدامها في أنشطة الاستصلاح والاستزراع.

ووافق مجلس الوزراء على ضم وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لعضوية اللجنة العليا للإصلاح الإداري الصادر بتشكيلها قرار رئيس الوزراء رقم 1321 لسنة 2017.

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بشأن المهام والاختصاصات المقترح أن يتولاها نائبا وزير المالية للسياسات المالية وللخزانة العامة.

وافق مجلس الوزراء على اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار (الجلسة التاسعة والثلاثين)، لعدد من الموضوعات.