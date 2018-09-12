"10مواد ممتدة": وزير التعليم يعتمد النظام الجديد للصف الأول الثانوي- صور

كتبت- ياسمين محمد:

أصدر الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، القرار الوزاري رقم 344 لسنة 2018، بشأن نظام التعليم والتقييم لطلاب الصف الأول الثانوي، في نظام المرحلة الثانوية المعدل، المقرر تطبيقه بدءًا من الصف الأول الثانوي اعتبارًا من العام الدراسي الجديد 2018/2019، والقائم على تغيير أسلوب التقييم بإلغاء الامتحان القومي الموحد واستبداله بـ12 امتحانًا تراكميًا على مدار المرحلة.

وتضمن القرار 8 مواد، نصت المادة الأولى منه على: يطبق نظام الدراسة والتقييم لطلاب الصف الأول الثانوي العام الموضح بهذا القرار، اعتبارًا من العام الدراسي 2018/2019، ولا تحتسب درجاته ضمن درجات الثانوية العامة لطلاب هذا العام.

المادة الثانية: تشمل المواد الدراسية لطلاب الصف الأول الثانوي على ما يلي:

أولًا: مواد دراسية أساسية يجري الامتحان فيها على الطلاب وتضاف درجاتها للمجموع الكلي وهي: اللغة العربية، اللغة الأجنبية الأولى، اللغة الأجنبية الثانية، الرياضيات، التاريخ، الجغرافيا، الفلسفة، الفيزياءن الكيمياء، والأحياء".

ثانيًا: مواد دراسية يجري الامتحان فيها على الطلاب، ولا تضاف درجاتها للمجموع الكلي وتشمل: التربية الدينية، التربية الوطنية، والكمبيوتر تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

المادة الثالثة: تجرى الامتحانات خلال العام الدراسي على أربع مرات، لكافة المواد الدراسية الأساسية المنصوص عليها بالبند "أولًا" من المادة الثانية وتكون على النحو التالي:

أولًا: الامتحان الأول والثاني يتم عقدهما في نهاية الفصل الدراسي الاول، وتحتسب للطالب أعلى درجة منهما.

ثانيًا: الامتحان الثالث والرابع يتم عقدهما في نهاية الفصل الدراسي الثاني وتحتسب للطالب أعلى درجة منهما.

وبالنسبة للطلاب الذين لم يجتازوا الامتحانات المقررة بالبندين "أولًا وثانيًا"، من المادة الثانية من هذا القرار، يعتبرون باقين للإعادة.

المادة الرابعة: تدرس كافة المواد الدراسية المنصوص عليها بالمادة الثانية من هذا القرار بالبندين "أولًا وثانيًا" لطلاب الصف الأول الثانوي على مدار العام الدراسي بفصليه الأول والثاني.

المادة الخامسة:

أولًا: تدرس مادة التربية الزراعية لجميع الطلاب، على أن يعقد لها امتحان عملي في نهاية كل فصل دراسي، ولا تضاف درجاتها للمجموع الكلي.

ثانيًا: يمارس الطالب نشاطًا اختياريًا من بين الأنشطة التربوية التالية: التربية الفنية، التربية الموسيقية، النشاط العملي المهني، الاقتصاد المنزلي، الكشافة والمرشدات، المسرح والتمثيل، الصحافة والإذاعة، خدمة المجتمع وتنمية البيئة، النشاط العملي الأبداعي، والمطالعة والمكتبات، ويقيم فيه الطالب عمليًا في نهاية كل فصل دراسي، ولا تضاف درجاته للمجموع الكلي.

المادة السادسة: تكون النهايات الكبرى والصغرى ونوع الامتحان، لكل مادة من المواد الدراسية للصف الأول الثانوي، طبقًا للجدول المرفق بالقرار.

المادة السابعة: تسري أحكام ونصوص هذا القرار على نظام الدراسة والتقييم للصف الأول الثانوي العام، اعتبارًا من العام الدراسي 2018/2019، ويلغى كل ما يخالفه من أحكما، ويعمل فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القرار بمواد وأحكام القرار الوزاري رقم 273 لسنة 2012.

المادة الثامنة: ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، وعلى جميع الجهات المعنية، كل فيما يخصه، تنفيذه.

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